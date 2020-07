SRFC Mercato : Mbaye Niang au clash pour rejoindre l'OM

Mbaye Niang avait exprimé son désir de quitter le Stade Rennais FC - SRFC pour l' OM lors de ce mercato avant de revenir sur ses déclarations. L’international sénégalais n'a pas vraiment abandonné ses envies d’ailleurs.

Stade Rennais : Mbaye Niang et ses déclarations versatiles

Invité sur la plateau du Canal Football Club, Mbaye Niang avait révélé son souhait de rejoindre l’OM la saison prochaine. Il avait ajouté qu’il admirait le public chaud bouillant du stade Vélodrome et qu’il était même disposé à baisser son salaire pour faciliter son transfert à l’Olympique de Marseille. Face aux nombreux reproches suscités par sa bruyante sortie, l’attaquant du SRFC avait finalement nuancé ses propos en expliquant que certains journalistes « en quête de buzz » avaient amplifié sa sortie. Enfin, l'ancien du Torino avait promis qu’il n’irait pas au clash pour quitter le Stade Rennais FC.

Le buteur force son départ du SRFC

Mais dans le fond, Mbaye Niang n’aurait pas tenu parole. Il serait toujours tenaillé par son désir de rejoindre l’OM, en quête d’un buteur pour ce mercato estival. « Il y a eu une discussion qui a encore eu lieu mardi soir, pour le recrutement d’un attaquant dont on parle depuis plusieurs semaines. Cela a eu lieu dans un restaurant ici », a révélé le journaliste de France 3 Provence, Michel Aliaga, sur Le Phocéen. Conscient d’être la cible offensive prioritaire de l’Olympique de Marseille, le joueur de 25 ans forcerait désormais son départ de la Bretagne. Ce qui explique son absence à l’entraînement. « Quand on sait que Rennes dit, "il manquait à l’appel à l’entrainement car il s’est entrainé un peu plus tôt", on a envie de rigoler », a raillé le confrère. Cela promet un mercato mouvementé pour le joueur de 25 ans, pour qui les dirigeants bretons réclament 20 millions d’euros…