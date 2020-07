RC Lens : Franck Haise présente son staff pour la Ligue 1

Le RC Lens n’a pas seulement renforcé son équipe promue en Ligue 1. Le staff technique du Racing Club, dirigé par Franck Haise, a aussi été renforcé en vue de la saison 2020-2021 dans l'élite.

Le coach du RC Lens apprécie le profil des renforts de son staff

En plus de l’équipe du RC Lens qui va évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, le staff technique des Sang et Or a aussi enregistré l’arrivée de renforts. Franck Haise a ainsi accueilli Laurent Bessière arrivé du Stade de Reims. Préparateur physique, il occupe le poste de directeur du "département performance". « Bessière a à la fois un œil sur toute la préparation athlétique au sens large. Il a une grosse expertise depuis pas mal d’années », a expliqué l’entraineur principal du Racing Club. Le technicien de 37 ans n’a pas débarqué seul dans le Pas-de-Calais, mais plutôt avec Ghislain Dubois, qui était son adjoint dans la Marne. Ce dernier est le nouveau responsable de la prévention musculaire et musculation. « Il est vraiment spécialisé dans ce domaine, mais aussi dans le travail de prévention des blessures », a apprécié Franck Haise. Il y a également Lilian Nalis qui a intégré le staff du RC Lens, en provenance du Havre AC. Il est l’un des deux adjoints de Franck Haise, avec Alou Diarra, promu après le licenciement de Philippe Montanier, en février 2020. « Il a une grosse expérience du rôle d’adjoint. Il a fait une longue carrière », a noté le coach des Lensois. Parlant d’expérience, Lilian Nalis a travaillé à l’AJ Auxerre, au SM Caen, au Stade Lavallois, à l’EA Guingamp, au SC Bastia et évidemment au HAC.

Franck Haise justifie la venue de Bessière, Lilian Nalis et Ghislain Dubois

Après avoir présenté son staff commando pour la Ligue 1, Franck Haise a expliqué le choix de recruter de nouveaux membres dans l'encadrement technique du RC Lens. « Tous les détails comptent dans un championnat de Ligue 1 que l’on sait très relevé. Pour faire face à ce nouveau challenge, il nous fallait renforcer notre expertise à tous les niveaux. L’idée était d’amener de la complémentarité par rapport au staff que l’on avait déjà », a-t-il justifié. Le technicien de 49 ans a également souligné qu’il « est important que les joueurs soient prêts physiquement, mais aussi dans leur tête ». Raison pour laquelle le RC Lens « a travaillé sur ces deux aspects pour élargir le staff ».

Le staff technique du Racing Club de Lens au grand complet :

Entraîneur principal : Franck Haise / Entraîneurs adjoints : Alou Diarra et Lilian Nalis / Entraîneur des gardiens : Thierry Malaspina / Directeur du "département performance" : Laurent Bessière / En charge de la réathlétisation : Vincent Lannoy / En charge de la partie athlétique-terrain : Aymen Djedidi / En charge de la prévention musculaire et musculation : Ghislain Dubois / Analyste vidéo : Alexandre Pasquini