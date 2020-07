Montpellier : Hilton, la raison de son absence en sélection

Alors qu'il sera âgé de 43 ans, Vitorino Hilton va raccrocher les crampons en fin de saison prochaine. Une très longue carrière au cours de laquelle le défenseur central du Montpellier HSC n’a pourtant jamais porté les couleurs de la sélection brésilienne. Il a expliqué pourquoi.

Vitorino Hilton plombé par une blessure

Vitorino Hilton force le respect pour sa longévité sportive. Agé de 42 ans, il vient de prolonger une saison supplémentaire avec le Montpellier HSC et est le doyen des joueurs de Ligue 1. Mais le défenseur central n’a jamais défendu les couleurs du Brésil, son pays. Dans un entretien accordé à France Bleu Hérault, l’ancien Marseillais a révélé avoir « reçu une préconvocation » alors qu’il évoluait « au Servette de Genève avant la Coupe du Monde 2002 ». Mais il n’a pas pu répondre à cette préconvocation car il était « blessé et le sélectionneur avait discuté directement avec » le club suisse qui lui avait expliqué que le joueur n’était pas disponible. C’est ainsi que Vitorino Hilton a laissé passer sa « chance ».

Pas de regrets du Montpelliérain

Mais Vitorino n’a « pas vraiment de regrets » de ne pas avoir pu défendre les couleurs de la Seleçao. S’il reconnaît que « la sélection c’est quelque chose », le défenseur central voit en revanche « tous les joueurs qui ont été appelés et qui n’ont même pas une sélection ou ceux qui ont juste joué un match ou deux, sans plus jamais être appelés ». Et le vétéran, capable d’atteindre la barre symbolique des 500 matches en Ligue 1 la saison prochaine, de conclure : « Je me dis que c’est pour ça que je n’ai pas trop de regrets. »