ASSE : Préparation, la recrue Krasso livre ses impressions

Recrue estivale de l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso a jugé ses deux premières semaines de préparation sous le maillot des Verts. Il découvre un niveau professionnel qui demande plus d'effort physique.

ASSE : Krasso découvre « des séances plus denses » avec les Verts

L’ASSE est en pleine préparation estivale depuis le 17 juin. Jean-Philippe Krasso, le nouvel attaquant transféré d’Épinal (club de National) est dans le groupe de Claude Puel, en préparation physique en ce moment. C’est d’ailleurs la première de l’avant-centre avec un club professionnel. « Il y a beaucoup de sérieux et de professionnalisme. On est resté longtemps sans jouer au foot et l’envie de tout le monde se ressent en séance », a-t-il fait remarquer. La recrue stéphanoise a évidemment noté la grosse différence entre la préparation physique qu’il a connue à Épinal et celle de l’ASSE. « Le niveau change ! Tout est plus rapide. Physiquement, les séances sont beaucoup plus denses », a-t-elle indiqué. Jean-Philippe Krasso va encore baver avant le début de la Ligue 1, le 22 août 2020. « M’habituer aux préparations effectuées dans les clubs professionnels est un passage obligé dans ma carrière. Je sais que ma progression passe par là », a-t-il admis ensuite.

Jean-Philippe Krasso « travaille pour se faire une place » à l'ASSE

Pour tenir le coup face au rythme soutenu du monde professionnel, le nouveau N°14 de l’ASSE pense « qu’il faut également doser les temps de repos, surtout quand on effectue deux séances d’entrainement par jour ». Jean-Philippe Krasso souligne qu’il se sent « très heureux de vivre ce qu’il vit » à l’AS Saint-Étienne depuis son transfert du club amateur spinalien. Son objectif est désormais d’être prêt pour le grand saut en Ligue 1. Mais bien avant, le Franco-Ivoirien ne se prend pas la tête. « Le plus simple quand on arrive dans un nouveau club, c’est de travailler pour se faire sa place, montrer qu’on a envie de progresser. C’est ce que je m’attache à faire », a-t-il déclaré.