FC Lorient : Le rôle de Reynet dans le transfert de Boisgard

Transféré au FC Lorient par le Toulouse FC, Quentin Boisgard révèle le rôle joué par Baptiste Reynet et Steven Moreira, deux anciens joueurs des Merlus.

FC Lorient : Boisgard aiguillé par Reynet et Moreira

Le FC Lorient a recruté Quentin Boisgard au Toulouse FC jusqu’en 2023. Revenu sur les coulisses de son transfert, il a déclaré avoir sondé deux de ses anciens coéquipiers au Téfécé, avant de prendre la décision de rejoindre le club promu en Ligue 1. Il s’agit de Baptiste Reynet et Steven Moreira. Le gardien de but et le défenseur latéral sont également d’anciens joueurs du FC Lorient. « J’avais eu plein de bons échos avec Moreira et Reynet que j’ai côtoyés à Toulouse FC », a indiqué Quentin Boisgard. « Ils ont beaucoup appuyé pour que je signe à Lorient », a-t-il ajouté. Les deux ex-Merlus ont en effet assuré au milieu offensif qu’il « serait dans de bonnes conditions » au sein du club breton, « avec le staff, les infrastructures ».

Boisgard a quitté le Toulouse FC avec un pincement au coeur

Bien briefé par Baptiste Reynet et Steven Moreira, Quentin Boisgard avoue qu’il « n’a pas hésité » quand le FC Lorient est passé à l’action. Il affirme en plus qu’il a été séduit par « le discours des dirigeants lorientais », mais aussi que le club convenait à ses aspirations. Le joueur de 23 ans regrette cependant son départ du Toulouse FC, son club formateur. Relégués en Ligue 2, les Violets sont logiquement contraints de se séparer des joueurs aux gros salaires et transférer ceux à fort potentiel sur le marché. Ainsi, Quentin Boisgard a été cédé au FC Lorient pour 2 M€. Il avoue que « quitter le TFC n’a pas été une décision facile à prendre », car c’est son club de cœur. Le natif de Toulouse « a certes eu un pincement au cœur », mais il souligne qu’une « belle occasion de rester en Ligue 1 s’est présentée avec Lorient ».