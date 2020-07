OM : Head of business, Hugues Ouvrard déjà en difficulté

L’OM a annoncé jeudi sa nomination au poste de directeur général délégué. Moins de 24 heures plus tard, Hugues Ouvrard a le droit à un accueil mouvementé de la part des supporters de l’Olympique de Marseille.

Hugues Ouvrard attaqué par les supporters

En quête d’un directeur du football et d’un directeur du business, l’OM a pu mettre la main sur le second. Il s’agit de Hugues Ouvrard, ancien cadre de Microsoft, d’EA Sports et de SFR. Selon un communiqué de l’Olympique de Marseille, le nouveau membre de l’organigramme devra contribuer à « la deuxième phase de développement du club ». Mais les fans de l’OM ne l’entendent pas de cette oreille. Pour les inconditionnels olympiens, le head of business n’est rien d’autre qu’un passionné du… PSG, le rival héréditaire. La preuve, les supporters phocéens ont posté sur Twitter des messages qui auraient été écrits par Hugues Ouvrard et qui montreraient sa préférence pour le Paris Saint-Germain. Les plus mécontents des supporters olympiens ont même placardé sur les murs de la Commanderie des messages comme « Ouvrard tes morts », « Ici c'est pas Paris », « JHE démission »…

Hugues Ouvrard répond aux fans

Le tout nouveau responsable de l’OM, déjà passé au club en 1999 en tant que responsable du développement de la chaîne OMTV, a préféré calmer le jeu en remerciant les fans qui lui ont envoyé des messages de soutien. Répondant aux insultes des mécontents, Hugues Ouvrard a expliqué sur Twitter que ses tweets incriminés étaient des « fakes pour la plupart ». Il a également parlé de tweets cités « hors contexte » pour les autres avant d’insister : « Les tweets d'insultes sont des fake ». Enfin, le directeur of buniness a invité les supporters à ne pas croire les fausses informations exhumées à son sujet et à compter sur lui pour se « défoncer pour le club ».