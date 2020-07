RC Lens : Ligue 1, Yannick Cahuzac n’a qu’un objectif !

Pour tenir la route en Ligue 1, le RC Lens se renforce. Normal, selon le capitaine Yannick Cahuzac qui prévient par ailleurs d'un gros piège à éviter dans l’élite.

RC Lens : Yannick Cahuzac, « le groupe va s'étoffer encore »

En plus de son équipe professionnelle, le RC Lens a renforcé son staff technique. L’objectif du promu étant de bien s’armer pour affronter la Ligue 1 où le Racing club est revenu après 5 saisons en Ligue 2. Yannick Cahuzac estime que c’est logique, car le Racing Club a « énormément de joueurs qui ne connaissent pas ce niveau-là (la L1) ». Le milieu défensif se réjouit pour les moyens dégagés par les dirigeants lensois, pour recruter de nouveaux joueurs qui ont le niveau de l’élite. « Les dirigeants ont prouvé par leur saison passée qu'ils avaient le niveau », a-t-il souligné en conférence de presse, avant de faire l’annonce suivante : « Le groupe va s'étoffer encore pour que la saison ne soit pas tranquille, mais normale ». Pour rappel, le RC Lens a recruté Corentin Jean, Jonathan Clauss, Wuilker Farinez, Loïc Badé et Facundo Medina. Quant au staff technique, il a été renforcé par des techniciens chevronnés : Laurent Bessière, Lilian Nalis et Ghislain Dubois.

Cahuzac dévoile l'objectif au RC Lens et le danger à éviter

Yannick Cahuzac a ensuite évoqué l’objectif du RC Lens la saison prochaine. Sans surprise, il indique que « c’est maintien ». Toutefois, le capitaine des Sang et Or prévient de la difficulté qui les attend en Ligue 1, face « à de grosses équipes ». Selon l’expérimenté joueur de 35 ans, le Racing Club de Lens doit éviter de faire l’ascenseur. « C’est bien de faire remonter le club, mais s'il redescend tout de suite, la montée n'aura servi à rien », a-t-il prévenu. Pour finir, Yannick Cahuzac a dévoilé le meilleur scénario pour le RCL. Il estime que lui et ses coéquipiers seront plus sereins, s’ils « obtiennent le maintien le plus vite possible ».