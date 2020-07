Bordeaux : LE nom pour la succession de Paulo Sousa

Quelques heures après le départ de Paulo Sousa des Girondins de Bordeaux, quelques noms circulent déjà pour prendre sa succession. Ancien entraîneur du club, Laurent Blanc figurerait parmi les candidats au poste.

Paulo Sousa remplacé par Laurent Blanc à Bordeaux ?

Alors que les Girondins sont déjà tourmentés par les tensions avec leurs supporters, Paulo Sousa a décidé de quitter le club. Le technicien portugais n’aura passé qu’un an et trois mois sur le banc du club au scapulaire. En attendant l’annonce officielle de Bordeaux, la direction du club aurait déjà dressé une shortlist pour remplacer le technicien de 49 ans. Selon Sud Ouest, le nom de Laurent Blanc figurerait parmi les cibles des Girondins. Le champion du monde tricolore (1998) avait déjà été sur le banc bordelais entre 2007 et 2010. Avec Bordeaux, il a notamment remporté la Ligue 1 en 2009 et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2010. Il est libre depuis son départ du PSG en 2016.

Bernard Blaquart également ciblé

Autre nom évoqué pour remplacer Paulo Sousa, celui de Bernard Blaquart. Le technicien de 62 ans vient de quitter le Nîmes Olympique alors qu’il lui restait encore trois années de contrat. Mais l’ancien coach des Crocos a peu de chance de retrouver un banc aussitôt. Il souhaite s’éloigner du banc de touche pour retourner à la formation. Chose qu’il n’a pas pu obtenir à Nîmes, d’où son départ du club occitan. La piste menant à Laurent Blanc semble donc la plus crédible. Surtout que l’ancien coach des Girondins était déjà proche de reprendre du service à l’OL en octobre. Mais le club rhodanien avait finalement porté son choix sur Rudi Garcia.