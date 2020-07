RC Lens Mercato : Stade Rennais, offensive pour Jérémy Gélin

Le RC Lens veut vite boucler ses recrutements afin de mieux se concentrer sur la préparation estivale. Le Racing Club a accéléré les dossiers en bonne voie, dont celui de Jérémy Gélin.

RC Lens : Accord contractuel avec Jérémy Gélin ?

Le RC Lens est passé à l’offensive pour Jérémy Gélin. Concrètement, le club promu a fait une proposition contractuelle au défenseur central du Stade Rennais, d’après les informations de L’Équipe. Intéressé par le projet du club promu en Ligue 1, le joueur de 23 ans est quasiment d’accord pour rejoindre les Sang et Or. Cependant, ces derniers doivent maintenant convaincre le Stade Rennais de leur céder leur polyvalent arrière. Autre dossier qui traine, celui de Gaël Kakuta a été « réactivé ces derniers jours par le Racing Club » selon le quotidien sportif. Toutefois, les lignes n’ont pas vraiment bougé. Dès lors, il n’est pas encore possible de parler de signature imminente de l’ailier d’Amiens SC au RC Lens.

Jérémy Gélin, le profil recherché par le Racing Club ?

Jérémy Gélin est sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2022 et son tarif est estimé à près de 5 M€. La saison dernière, il a disputé 18 matchs, toutes compétitions confondues, dont 14 en Ligue 1 pour 10 titularisations. Le RC Lens a certes recruté le défenseur central Loïc Badé (20 ans) au Havre AC (Ligue 2), mais est toujours en quête de joueurs qui ont l’expérience de la Ligue 1. Et Jérémy Gélin a le profil recherché par les Artésiens car il compte 84 matchs sous le maillot rennais, dont 64 en Ligue 1 et 7 en Ligue Europa.