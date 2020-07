LOSC Mercato : Un défenseur de Ligue 1 pour remplacer Gabriel

Le LOSC pourrait perdre Gabriel, convoité par le SSC Naples après sa brillante saison 2019-2020. Dans une logique d’anticipation, les recruteurs de Lille OSC auraient déjà coché le nom d’un défenseur central de Ligue 1 pour combler le départ du Brésilien.

Le LOSC a déjà un nom pour remplacer Gabriel

Après 3 saisons de bons et loyaux services rendus au LOSC, Gabriel pourrait évoluer loin du nord de la France la saison prochaine. Un des acteurs majeurs de la bonne performance de Lille OSC cette saison (4e de Ligue 1), le natif de Sao Paulo s’est fait remarquer par plusieurs écuries européennes, dont Chelsea, Everton, le PSG et le SSC Naple. Aux dernières nouvelles, les Napolitains seraient sur le point de rafler la mise. D’où le besoin pour les Dogues de signer un nouveau défenseur central pour ce mercato estival. Selon But, les recruteurs lillois auraient décidé de jeter leur dévolu sur Axel Disasi, joueur du Stade de Reims. Mais l’affaire ne devrait pas être facile pour le LOSC en raison de l’intérêt de plusieurs autres formations françaises (AS Monaco, Stade Rennais FC) et étrangères (Arsenal, FC Séville, Wolverhampton, Southampton…).

Lille OSC : Quelle réponse du Stade de Reims pour Axel Disasi

Les dirigeants champenois ne sont pas opposés à un départ de l’ancien du Paris FC. Le prodige de 22 ans fait clairement partie, avec l’attaquant Boulaye Dia, des joueurs qui ont un bon de sortie cet été. En revanche, le LOSC ou tout autre candidat au profil d’Axel Disasi devra s’apprêter à mettre la main dans la poche. En effet, Jean-Pierre Caillot et son staff réclament 15 millions d’euros pour céder le natif de Gonesse. Le mercato s’annonce très mouvementé pour le défenseur central rémois, qui privilégie d'évoluer en Ligue 1, mais dans un club engagé en Ligue des Champions.