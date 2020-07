OL Mercato : Premier contrat pro pour un attaquant prometteur

Après avoir transféré Amine Gouiri à l’OGC Nice, l’ OL a promu un attaquant de la génération 2002. Le club rhodanien a offert au joueur de 18 ans son premier contrat professionnel, le jour même de son 18e anniversaire.

L'OL offre un premier contrat pro à Djibrail Dib

Contrairement à Pierre Kalulu parti libre de l’OL et annoncé à l’AC Milan, Djibrail Dib a obtenu son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il a paraphé ce vendredi 3 juillet un bail de trois saisons. Il est désormais lié aux Gones jusqu’au 30 juin 2023. En fin de contrat aspirant, le prometteur ailier était courtisé par de nombreux clubs, dont l’OM. Pour rappel, Djibrail Dib dit "Gaby" a été l'un des éléments les plus utilisés en U19 la saison dernière. Il a joué 17 matchs et a marqué 2 buts avec la réserve. Meilleur buteur de l'OL en Coupe Gambardella (3 matchs, 3 buts), le natif de Vénissieux a également brillé en Youth League.

Djibrail Dib heureux de son nouveau statut à l'OL

Après avoir prolongé son aventure avec l’Olympique Lyonnais, Djibrail Dib a livré ses premières impressions. Il avoue que « c’est une grande fierté pour lui et pour sa famille ». « Je sais que ce n’est pas une finalité. Ce n’est que le début, mais cela fait plaisir de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur le jour de mon anniversaire », a-t-il souligné sur olweb. Le néo-pro a franchi un palier à l’OL où il est arrivé à 11 ans. Cette nouvelle signature démontre à ses yeux « la confiance » de son club formateur. Une confiance que Djibrail Dib promet « de rendre sur le terrain » à travers ses performances avec l’équipe lyonnaise.