Stade Brestois Mercato : Accord trouvé pour Pierre-Gabriel

Le Stade Brestois devrait accueillir un nouveau défenseur cet été. Selon les informations du journal Ouest-France, le club de Brest a trouvé un accord avec Mayence pour le transfert de Ronaël Pierre-Gabriel.

Ronaël Pierre-Gabriel proche de rebondir au Stade Brestois

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Mayence, Ronaël Pierre-Gabriel s’apprête à faire son retour en France. Un an après son départ de l’AS Monaco, le latéral droit intéresse le Stade Brestois en quête de renfort défensif. Les dirigeants du club de Brest sont passés à l’offensive dans ce dossier et semblent bien partis pour boucler la signature du joueur de 22 ans. Ouest-France révèle en effet que le Stade Brestois a conclu un accord avec le club allemand pour le transfert de Ronaël Pierre-Gabriel. Le jeune défenseur devrait être prêté à Brest pour une saison avec une année supplémentaire en option.

Pierre-Gabriel va se relancer en Ligue 1

Il faut dire que le latéral polyvalent, capable d’évoluer à différents postes dans les deux couloirs, a l’avantage de bien connaitre la Ligue 1. Formé à l’AS Saint-Étienne, Ronaël Pierre-Gabriel a évolué à l’AS Monaco (2018-2019) avant de poser ses valises à Mayence durant le dernier mercato estival. En Bundesliga, il n’a disputé que 8 rencontres cette saison. Ce futur prêt à Brest sera donc l’occasion pour lui de retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’il connait bien.