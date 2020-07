Stade de Reims Mercato : Rajkovic, Caillot lâche son verdict

Grand artisan de la bonne saison du Stade de Reims, Predrag Rajkovic est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs pour ce mercato estival. Jean-Pierre Caillot a dévoilé sa décision pour l’avenir du gardien serbe.

Pas de départ de Predrag Rajkovic la saison prochaine

Arrivé de Maccabi Tel Aviv au Stade de Reims en juillet 2019 pour un bail de 4 saisons, Predrag Rajkovic doit faire au moins 2 saisons avant d’espérer quitter la Champagne. Mais dès sa première saison, le Serbe a été si brillant (27 matches de Ligue 1, 18 buts encaissés, 12 clean-sheet) que plusieurs écuries (OGC Nice, FC Séville, Milan AC…) l’auraient pointé en bonne place sur leur short list pour ce mercato estival. Cependant, aucun des prétendants du portier rémois de 24 ans ne devrait espérer rafler la mise. Dans un entretien accordée à But ! Football Club ce vendredi, Jean-Pierre Caillot a clairement expliqué qu’un départ de Predrag Rajkovic n’était pas envisageable cet été.

Départ du Serbe, la porte pas totalement fermée

Jean-Pierre Caillot est un président réaliste. Le dirigeant rémois sait qu’ « on est dans le football et il peut se passer des choses. Encore plus sur un poste comme celui-là… ». Autrement dit, un départ de l’international serbe (13 sélections) reste possible malgré le président champenois qui « souhaite ardemment qu’il reste au Stade de Reims ». D’ailleurs, selon de récentes informations de RMC Sport, Predrag Rajkovic pourrait quitter la Champagne avant le délai minimum de 2 ans convenu en cas d’offre d’au moins 20 millions d’euros. Ce qui ferait une très grosse plus-value pour le dernier rempart acheté 5 millions d’euros.