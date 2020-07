LOSC Mercato : Jérémy Pied, les raisons de sa prolongation

Arrivé au LOSC il y a deux ans, Jérémy Pied va poursuivre l’aventure avec le club nordiste. Le latéral de 31 ans s’est confié sur la prolongation de son contrat avec le Lille OSC.

Jérémy Pied justifie sa prolongation de contrat au LOSC

Comme annoncé par Christophe Galtier, Jérémy Pied a prolongé son contrat avec le LOSC (contrairement à Loïc Rémy). Alors qu’il arrivait au terme de son contrat le 30 juin, le latéral droit est maintenant lié au club nordiste jusqu’en 2022. Sur le site officiel du club, le joueur de 31 ans a dévoilé les raisons de sa prolongation avec Lille. « Ma famille et moi, nous nous sentons très bien ici à Lille. C’est un réel plaisir que de se balader en ville, d’aller manger dans mes adresses préférées », a confié l’ancien lyonnais. Il s’est également exprimé sur son rôle au sein de l’effectif des Dogues. Il endosse bien le costume de « cadre ».

Quels objectifs avec le LOSC cette saison ?

« Mon apport en tant que "joueur expérimenté du vestiaire" me convient parfaitement, c’est un réel plaisir de partager, mais aussi de m’enrichir auprès des plus jeunes joueurs », a-t-il expliqué. Dans son interview, Jérémy Pied s’est projeté sur la saison à venir du LOSC. Avec ses coéquipiers, il ne compte pas faire de la figuration en Ligue Europa. Pour faire bonne impression, il estime que leur « parcours à domicile sera déterminant ». Le plus difficile selon lui résidera dans « l’enchaînement des matchs durant cette période ».