OGC Nice Mercato : Cyprien et Herrelle mis sur le marché

L’OGC Nice n’a pas retenu Christophe Hérelle et Wylan Cyprien pour le stage de préparation à Divonne-les-Bains. Les deux joueurs sont en instance de transfert.

OGC Nice : Hérelle et Cyprien vont quitter le club

Christophe Hérelle et Wylan Cyprien sont sur le point de quitter l’OGC Nice lors de ce mercato. Leur absence du groupe de 26 joueurs retenus par Patrick Vieira pour le stage à Divonne-les-Bains confirme ce cas de figure les concernant. Le Gym a précisé que Stankey Nsoki, Alexis Claude-Maurice et Myziane Maolida souffrent des ischios. Par contre, l’absence du défenseur central n'a pas été justifiée officiellement. Ce qui confirme son probable prochain départ du club. Concernant Wylan Cyprien, RMC croit savoir qu'il « bénéficie d'un programme de reprise personnalisé ». Il n’est pas disponible pour participer aux deux matchs amicaux contre l’OL, ce samedi ainsi que pour celui face à l’ASSE le 10 juillet. Pour L’Équipe, Wylan Cyprien n’est « pas moins visé » par les reproches de Patrick Vieira. Le coach du Gym est remonté contre les joueurs qui l’ont déçu par leur manque d’implication ou d’engagement la saison dernière. Le quotidien sportif indique que l’avenir de Christophe Hérelle celui de Wylan Cyprien « ne s'écrirait pas forcément au Gym », et que la liste de l’entraineur des azuréens « en est la confirmation ». Tout comme les arrivées des défenseurs centraux : Robson Bambu et Flavius Daniliuc, ou encore de Morgan Schneiderlin au poste de Wylan Cyprien.

La liste des 26 joueurs convoqués par Patrick Vieira

À noter que les 5 recrues de l’OGC Nice sont convoquées pour le stage dans l'Ain : Hassane Kamara, Amine Gouiri et évidemment Bambu, Daniliuc et Schneiderlin. La liste des joueurs convoqués par Patrick Vieira pour le regroupement à Divonne-les-Bain : Benitez, Cardinale, Boulhendi - Bambu, Daniliuc, Dante, Pelmard, Nsoki, Kamara, Burner, Atal - Boudaoui, Schneiderlin, Lees-Melou, Danilo, Makengo, Hamache, Trouillet, Thuram - Ganago, Gouiri, Brazao, Claude-Maurice, Sacko, Myziane, Dolberg.