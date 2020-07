Stade Brestois Mercato : Ludovic Baal reste jusqu'en 2021

Comme attendu, Ludovic Baal a prolongé son contrat avec le Stade Brestois. Le club finistérien a annoncé le renouvellement du contrat du latéral âgé de 34 ans ce vendredi.

Un an de plus pour Ludovic Baal au Stade Brestois

Dans les tuyaux depuis quelques mois, la prolongation du contrat de Ludovic Baal a été officialisée aujourd'hui. Le latéral gauche dont le contrat expirait le 30 juin a prolongé pour une saison supplémentaire avec le SB29. Arrivé en tant que joueur libre l’été dernier en provenance du Stade Rennais, le latéral de 34 ans est désormais lié au club jusqu’en 2021. Le Guyanais (12 sélections/3 buts) a disputé 11 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, dont 9 en tant que titulaire. Comme le précise le communiqué du club, il sera toujours en concurrence sur le flanc gauche de la défense avec Romain Perraud. Le défenseur de 22 ans fait office de titulaire à ce poste.

Baal, quatrième prolongation au SB29

Avec sa prolongation, Ludovic Baal emboîte le pas à certains de ses coéquipiers. Il s’agit notamment de Gautier Larsonneur, Hianga’a Mbock et Hugo Magnetti qui ont rempilé avec le SB29. Il faut dire que le club finistérien a aussi enregistré pas mal de départs, notamment des joueurs en fin de contrat. Yoann Court, Jean-Charles Castelletto, Gaëtan Belaud, Donovan Léon ou encore le capitaine Mathias Autret ont décidé de ne pas prolonger. Le Stade Brestois tente de combler ces départs en recrutant quelques éléments. Brest a déjà enregistré les arrivées de Franck Honorat (ASSE), Romain Faivre (AS Moncao) et Jérémy Le Douaron (Stade Briochin).