OM : André Villas-Boas fixe l’objectif en Ligue des Champions

Classé 2e de Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Dans la seconde partie d’une interview de l'OM accordée aux médias, André Villas-Boas a révélé l’objectif à atteindre au cours de cette compétition.

André Villas-Boas vise les 8es de finale

Après 7 ans d’absence, l’OM fera son grand retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Comme toujours, André Villas-Boas se veut ambitieux. Pour le technicien portugais, l’OM « ne peut pas affronter la Ligue des Champions sans penser aux huitièmes (de finale), passer la phase de groupes ». L’entraîneur marseillais a donc une ambition précise pour la Ligue des Champions. « L’objectif sera de passer cette phase de groupes », a-t-il insisté. Et cela, même si l’Olympique de Marseille « va peut-être tomber dans un groupe qui peut être difficile ».

Le stratège phocéen attend des renforts

André Villas-Boas sait que l’effectif olympien est trop court pour briguer une place en 8es de finale de la Ligue des Champions. L’ancien patron du banc de Chelsea souhaite que son effectif soit renforcé lors de ce mercato estival. « Pour être compétitif en Ligue des Champions, on va avoir besoin de renforts. C’est une chose à laquelle le club va devoir répondre », a expliqué l’ex-coach de Tottenham avant de prévenir ses dirigeants : « Le calendrier est encore plus lourd et il y aura des blessés et des suspendus. On sera en mauvaise posture (si le club ne se renforce pas suffisamment). » Pour rappel, les recruteurs marseillais ont déjà signé Pape Gueye, en fin de contrat avec Le Havre AC (Ligue 2).