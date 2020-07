SRFC Mercato : 12 pépites signent au Stade Rennais

Le SRFC est considéré comme un des meilleurs clubs formateurs de France. L’Académie du Stade Rennais F.C a fait signer 12 contrats stagiaires à ses jeunes pépites. Le club breton montre avec ces nombreuses signatures la performance de son centre de formation.

Stade Rennais : Une nouvelle génération de joueurs arrive

Le Stade Rennais a déjà donné au monde du football quelques belles pépites. Celles encore dans les mémoires collectives sont Ousmane Dembélé du FC Barcelone et le jeune Eduardo Camavinga, toujours au club mais suivi par le Real Madrid. Ces deux noms pourraient être rejoints au haut niveau les années prochaines par d’autres joueurs formés au club. Ces dernières semaines, l’Académie du Stade Rennais F.C a fait signer à 12 joueurs des contrats stagiaires. Ce sont 5 défenseurs, 3 de 18 ans qui sont Guéla Doué, Théo Eyoum, Dann Banzuzi et deux autres arrières de 15 ans que sont Ewen Tondeux et Lionel Ngangue. Elias Damergy, un jeune gardien de but de 18 ans a lui aussi signé. Trois milieux de terrains s’engagent également avec le Stade Rennais. Désiré Doué, Antoine Nugent et Sylvain Gasnier. 3 attaquants paraphent à leur tour leur contrat avec le SRFC. Ce sont Nathan Quinton, Alain Do Marcolno (18 ans) et le jeune Noah Maboulou (15 ans).

SRFC : Les joueurs ciblés pour ce mercato estival

Avec ces 12 jeunes stagiaires, le Stade Rennais prépare l’avenir comme il préserve ses intérêts. En entendant l’arrivée à maturité de ces joueurs, c’est Martin Terrier, Mohammed Salisu, Benoît Badiashile ou encore Tochi Chukwuani que ciblent les dirigeants rennais pour renforcer l’équipe première.