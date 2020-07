Dijon FCO : Stephy Mavididi au MHSC, Delcourt est surpris !

Le transfert de Stephy Mavididi au Montpellier Hérault n’a pas laissé Olivier Delcourt indifférent. Le président du Dijon FCO s’était heurté au refus du nouveau buteur du MHSC de rester en ligue 1.

Olivier Delcourt tacle encore Stephy Mavididi

Après une pige au Dijon FCO la saison dernière, Stephy Mavididi va poursuivre son aventure en Ligue 1 avec le Montpellier Hérault. L’attaquant anglais a été présenté jeudi par le MHSC. La durée du contrat de la nouvelle recrue de Laurent Nicollin n’a pas été dévoilée. Le transfert de Mavididi a fait réagir Olivier Delcourt. Le président du Dijon FCO souhaitait lever l’option d’achat de l’attaquant de 22 ans à l’issue de son prêt. Mais le titi bianconero avait émis le vœu de rentrer en Angleterre. Son retour en Ligue 1 a donc de quoi surprendre. « Je suis surpris par rapport au joueur car je l’ai eu deux heures avant de lever son option, il était encore en train de pleurer en disant qu’il voulait rester en Angleterre proche de sa famille et qu’il voulait signer à tout prix là-bas », s’est exclamé Olivier Delcourt.

Oliver Delcourt à la quête d’un renfort

S’il est étonné par l’attitude de Stephy Mavididi, le président du Dijon FCO préfère ne pas s’y attarder. Il recherche désormais du renfort cet été. « Dans le foot, c’est comme ça mais la roue tourne. Plus tôt on passera à autre chose… On trouvera des joueurs plus motivés pour défendre les couleurs de Dijon », a poursuivi le dirigeant dijonnais. Avec le départ de Mavididi, le club bourguignon a perdu son meilleur buteur de la saison dernière (8 réalisations). Il faudra donc désormais trouver un joueur tout autant prolifique et qui mouille le maillot des Rouges.