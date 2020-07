FC Nantes Mercato : Abdoulaye Touré ouvert à un départ !

Dans une interview accordée à Ouest France, Abdoulaye Touré a laissé entendre qu’il reste ouvert à un départ du FC Nantes. Le milieu de terrain pourrait quitter le club nantais en cas d’offre « intéressante ».

FC Nantes : Abdoulaye Touré confirme ses envies d’ailleurs

Le flou persiste sur l’avenir d’ Abdoulaye Touré au FC Nantes. Très utilisé par l'entraineur Christian Gourcuff, le capitaine nantais n’a jamais caché ses envies d’ailleurs. Lors d’une interview accordée à Ouest France, le milieu de terrain en a remis une couche sur son avenir. Il a expliqué qu’il réfléchit à la possibilité d’aller découvrir un nouveau championnat. Abdoulaye Touré aimerait surtout poursuivre sa carrière au sein d’un grand club européen. « Je n’ai pas forcément de projet défini en tête, si ce n’est, peut-être, de jouer l’Europe et les premières places dans un grand championnat », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain pourrait partir à une condition

Abdoulaye Touré est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Nantes. Le joueur de 22 ans ne s’interdit rien et pourrait changer d’air à condition de recevoir une offre intéressante. « Si une opportunité intéressante pour le club et pour moi se présente, on y réfléchira », a-t-il confié. Cette sortie médiatique en dit long sur ses intentions. Abdoulaye Touré préparerait-il les supporters et dirigeants du FC Nantes à son départ ? Va-t-il partir lors de ce mercato estival ? West Ham était intéressé par son profil lors du dernier mercato hivernal. Mais reste à savoir si les Hammers reviendront à la charge pour son transfert.