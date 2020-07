Transfert PSG : ASSE, Adil Aouchiche confirme, il quitte Paris

Lancé la saison dernière par Thomas Tuchel, Adil Aouchiche n’évoluera plus au PSG la saison prochaine. Sur les réseaux sociaux, le jeune milieu de terrain a annoncé son prochain transfert du Paris Saint-Germain.

Fin de l’aventure pour Adil Aouchiche au PSG

L’histoire se répète pour le Paris Saint-Germain. Une fois de plus, le PSG va perdre un de ses jeunes prometteurs. Après Kouassi, Sissako et autres Bunga partis cet été, Adil Aouchiche claque également la porte. Vendredi soir sur son compte Instagram, le milieu de terrain de 17 ans a confirmé son départ de Paris. « Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables », a-t-il écrit sur le réseau social. À noter que le jeune milieu de terrain a refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il s’est révélé au public la saison dernière en disputant trois rencontres avec l’équipe première.

Direction l’ASSE pour Aouchiche ?

Âgé de 17 ans, Adil Aouchiche est devenu cette saison le plus jeune joueur à débuter une rencontre de Ligue 1 avec le PSG. C’était lors de la 4e journée de championnat et une victoire (2-0) contre Metz. Sur le départ, le crack parisien ne manque pas de prétendants dans l’élite. Son nom revient d’ailleurs avec insistance du côté de l’AS Saint-Étienne. Il a même déjà visité les installations de l’ASSE et conclu un accord avec les Verts. Selon certaines sources, l’arrivée d’Aouchiche à Saint-Étienne devrait être officialisée dès qu’il aura atteint sa majorité. Le milieu de terrain fêtera ses 18 ans le 15 juillet 2020.