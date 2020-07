ASSE Mercato : Arsenal, les attentes d’Arteta pour Saliba

William Saliba rejoint Arsenal après une saison en prêt à l’ ASSE. Son futur entraineur est impatient de travailler avec lui. Mikel Arteta espère juste qu’il sera au niveau du championnat anglais.

ASSE : William Saliba sera-t-il à la hauteur des attentes d'Arteta ?

Mikel Arteta ne doute pas du talent de William Saliba, mais il n’est pas certain que le défenseur formé à l’ASSE a le niveau pour s’imposer en Premier League. Le défenseur central de 19 ans n’aura pas toute la saison 2020-2021 pour s’adapter outre-Manche. Le manager d’Arsenal veut le voir être d’attaque, dès ses premiers matchs. « Je suis impatient de travailler avec lui, mais je suis préoccupé par les attentes placées en lui », a-t-il déclaré en conférence de presse. Mikel Arteta justifie ses doutes par le fait « qu’il est difficile de jouer à un poste comme défenseur central » en Angleterre. « C’est l'une des positions les plus compliquées ici. La marche est vraiment haute », a-t-il souligné. En effet, le coach du club londonien reconnait le fort « potentiel » de la recrue, mais il indique que « pour fructifier ce potentiel tous les trois jours au plus haut niveau, c'est une tâche différente ».

William Saliba un peu freiné par des blessures

Il faut rappeler que William Saliba a été la révélation de l’ASSE à l'issue de la saison 2018-2019. Grâce à ses performances, il a attiré l’attention des Gunners qui ont lâché près de 30 M€ pour le recruter l’été 2019. Le natif de Bondy a cependant été victime de deux blessures la saison suivante. Un claquage tendineux (128 jours d’indisponibilité), puis une fracture du métatarse (77 jours d’absence) l’a éloigné du terrain. « William a eu une saison très positive en 2019, mais il en a eu une très difficile, la saison dernière, avec les blessures », a d'ailleurs rappelé Mikel Arteta.