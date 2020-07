LOSC Mercato : Les remplaçants de Rémy et Osimhen dénichés

Loïc Rémy déjà parti et Victor Osimhen proche de l'imiter, le LOSC s’active pour combler son secteur offensif. Les recruteurs de Lille OSC auraient déjà déniché 2 nouveaux attaquants qui pourraient faire l'affaire.

Le LOSC aux trousses de Jonathan David et de Marcos Paulo ?

Après avoir porté l’attaque du LOSC pendant 2 saisons, Loïc Rémy a quitté le nord de la France vendredi et Victor Osimhen pourrait lui emboîter le pas. Si le premier est annoncé tout proche de rejoindre le promu italien Benevento, le second est en négociations très avancées avec le SSC Naples. Pour Lille OSC, qualifié pour la prochaine Ligue Europe, le renforcement du secteur offensif est donc une priorité. A cet effet, Luis Campos et ses émissaires n’auraient pas perdu de temps. Selon L’Equipe, les recruteurs du LOSC ont donc coché les noms de Jonathan David (Gent, D1 belge) et Marcos Paulo (Fluminense, D1 du Brésil) pour compenser le départ leur duo offensif.

Les Dogues fixés sur le prix de leurs cibles

La Gantoise ne devrait pas s’opposer au départ de Jonathan David. Idem pour Fluminense avec Marcos Paulo. En revanche, les recruteurs du LOSC doivent s’apprêter à mettre la main à la poche. En effet, le club belge réclamerait 20 millions d’euros pour Jonathan David et la formation brésilienne attendrait 15 millions d’euros pour Marcos Paulo. Les Dogues vont donc devoir aligner 35 millions d’euros pour leurs 2 cibles. Une somme importante certes, mais pas hors de portée des finances lilloises, une fois Victor Osimhen vendu au SSC Naples à 70 millions d’euros…