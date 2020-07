ASSE Mercato : PSG, Aouchiche a choisi l’AS Saint-Étienne

Adil Aouchichea quitté le PSG comme annoncé par lui-même. Selon les informations de L’Équipe, l’ASSE est sa prochaine destination.

Adil Aouchiche, signature imminente à l'ASSE

Adil Aouchiche (18 ans) est en approche à l’ASSE après avoir annoncé officiellement son départ du PSG. « Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables », a-t-il écrit sur son compte Instagram vendredi. Suite à cette déclaration, le quotidien sportif confirme qu’il a passé sa visite médicale à l’AS Saint-Étienne mercredi, et « semble proche » de signer avec le club ligérien. Notons que Claude Puel a fait du transfert du jeune milieu offensif sa priorité cet été. Il avait indiqué la semaine dernière que l’ASSE avait fait tout ce qui est possible pour recruter Adil Aouchiche, mais il ne restait plus que la décision de ce dernier. « Beaucoup de clubs sont prêts à l'accueillir, tout dépendra de lui », avait lâché le manager général des Verts.

Adil Aouchiche comme Tanguy Kouassi

Sauf revirement de dernière minute, la pépite formée au PSG devrait s’engager avec l’ASSE où Claude Puel lui a promis du temps de jeu. Malgré son talent, Adil Aouchiche a fait trois apparitions, dont une en Ligue 1, avec l’équipe professionnelle du club de la capitale. Il était barré par la forte concurrence des stars qui évoluent au même poste que lui. Libre de tout engagement depuis le 30 juin, Adil Aouchiche devrait toucher un bon petit pactole en prime de signature pour son premier contrat professionnel. Comme son partenaire de promotion Tanguy Kouassi, c’est bien loin du club de la capitale qu’ils vont tenter de lancer leur carrière. Ce dernier s’est engagé avec le Bayern Munich cette semaine. Le défenseur central de 18 ans était aussi en fin de contrat aspirant au Paris Saint-Germain.