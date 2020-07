RC Lens Mercato : Des soucis pour les trois nouveaux arrivants

Le RC Lens a démarré sa préparation estivale le 24 juin, sans trois de ses recrues : Wuilker Farinez, Facundo Medina et Jonathan Clauss. Franck Haise, le coach du Racing Club donne les raisons de leur absence.

RC Lens : Wuilker Farinez et Facundo Medina bloqués en Amérique

Farinez et Medina, les touches sud-américaines du Racing Club











Trois des cinq joueurs recrutés cet été par le RC Lens n’ont toujours pas rejoint le club promu en Ligue 1, le gardien de but Wuilker Farinez, l’arrière gauche Facundo Medina et le défenseur latéral droit Jonathan Clauss. Les deux premiers sont bloqués en Amérique du Sud à cause de l’épidémie de Covid-19. Franck Haise ne sait pas quand ils débarqueront à La Gaillette. « Ils vont nous rejoindre rapidement, mais je n'ai pas de date », a-t-il confié à La Voix du Nord. Quant au dernier, il vient de terminer la saison avec(en Allemagne). Il rejoindra le Racing Club le 13 juillet, selon le coach des Sang et Or.Recrutés cet été, Corentin Jean et Loïc Badé sont donc les deux renforts présents dans le groupe du RC Lens en préparation pour la Ligue 1. Wuilker Farinez (22 ans) a été transféré de Colombie. Il est en provenance de Millonarios FC, club dont le propriétaire du Racing Club, Joseph Oughourlian est un actionnaire. Le Vénézuélien est prêté pour un an avec une option d'achat. Quant à Facundo Medina (21 ans), il a été recruté au CA Talleres en Argentine, son pays natal.