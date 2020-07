OL Mercato : Départ de Gouiri, Garcia répond aux critiques

La réaction de Rudi Garcia sur le départ d’Amine Gouiri de l’ OL a suscité de vives critiques. Selon l’entraineur des Lyonnais, il n’y a pourtant pas lieu de polémiquer.

OL : Rudi Garcia se défend pour le transfert de Gouiri

Non désiré par Rudi Garcia, Amine Gouiri a fait l’objet d’un transfert de l’OL à l’OGC Nice. L’Olympique Lyonnais a touché un chèque de 7 M€, hors bonus. Le patron du staff technique du club rhodanien avait jugé le départ de l’attaquant de 20 ans logique. « C’est bien pour Amine Gouiri d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ici à Lyon, il y a trop de concurrence », avait-il expliqué. Selon Rudi Garcia, l’objectif « était de permettre au jeune joueur d’aller progresser ailleurs ». Toutefois, les explications du coach de l’OL sur le départ du talentueux et prometteur attaquant ne parviennent pas à convaincre. Les gones lui reprochent de ne pas faire confiance aux jeunes formés à Lyon. Et Rudi Garcia a répondu à ces critiques dans Le Progrès. « Si un club fait jouer les jeunes, c'est bien l'OL. C'est un faux procès », a-t-il démenti. « Les jeunes jouent ici et s'ils ne jouent pas, c'est qu'ils n'ont pas le niveau », a justifié l’entraineur de 56 ans, avant de revenir sur le cas Gouiri. « Devant, on est super bien armé, même trop. C'est pour ça qu’Amine est parti », a-t-il insisté.

Caqueret et Rayan Cherki ont eu du temps de jeu avec Rudi Garcia

À noter que Maxence Caqueret (12 apparitions), Rayan Cherki (12 matchs disputés) et Melvin Bard (1 apparition) ont eu du temps de jeu sous Rudi Garcia, contrairement à Théo Ndicka Matam (20 ans), Lucas Margueron (19 ans) ou encore Yann Kitala (22 ans). Le premier a été cédé à Ostende (Belgique), le deuxième à Clermont Foot (Ligue 2) et le troisième est transféré au FC Sochaux (Ligue 2). Pierre Kalulu (20 ans) est quant à lui parti libre, à l’issue de son contrat aspirant, le 30 juin.