Nîmes Olympique : Birger Meling attendu chez les Crocos ?

Annoncé depuis quelques semaines, Birger Meling devrait poser ses valises au Nîmes Olympique dans les prochaines heures. Un accord aurait déjà été trouvé avec Rosenborg pour le transfert du latéral norvégien.

Birger Meling en route pour le Nîmes Olympique

Un nouveau latéral pourrait débarquer au Nîmes Olympique. Selon L’Equipe, l’arrivée de Birger Meling chez les Crocos ne serait plus qu’une question d’heures. Le journal national indique que le défenseur norvégien devrait atterrir à Nîmes dimanche. A en croire ces révélations, le club occitan serait donc parvenu à un accord avec Rosenborg pour le transfert de Meling. Le contrat du latéral de 24 ans expirait en décembre prochain avec la formation norvégienne. La direction des Crocos se serait donc engagée à payer les six derniers mois du contrat de sa future recrue qui devrait signer un bail de 3 ans avec le Nîmes Olympique. Le Norvégien deviendrait alors la troisième recrue nîmoise après Baptiste Reynet (Toulouse) et Yassine Benrahou (Bordeaux).

Meling en approche, des départs déjà programmés ?

Alors que l’arrivée de Birger Meling serait imminente, le Nîmes Olympique devrait se séparer de quelques éléments. Jeune latéral gauche, Théo Sainte-Luce s’apprête à vivre une nouvelle saison loin de son club formateur. Le quotidien sportif assure que le défenseur de 21 ans va de nouveau être prêté en National, cette fois du côté du Red Star. La saison dernière, Sainte-Luce avait été prêté au Gazélec Ajaccio. Comme lui, l’attaquant Sami Ben Amar (22 ans) et le défenseur Kelyan Guessoum (21 ans) devraient également être prêtés.