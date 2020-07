OM : Préparation estivale, le premier match amical annulé

Les joueurs de l’ OM sont présents à Faro (Portugal) pour leur premier stage de préparation estivale. Le match amical prévu le 11 juillet pour boucler ce premier stage estival n’aura pas lieu.

OM : plus de match amical contre le Lusitano FC

André Villas-Boas et ses joueurs préparent la saison prochaine. Une saison très chargée avec le retour de l' OM en Ligue des Champions après 7 années d'absence. Pour sa préparation estivale, l’ OM a prévu 2 stages. Le premier, commencé le 30 juin à Faro (Portugal), devait se terminer le 11 juillet par un match amical contre le Lusitano FC, club de 3e division du Portugal. Ce match, le premier d’une série de 5 matchs amicaux pour la préparation estivale de l’Olympique de Marseille, n’aura plus lieu. André Villas-Boas et ses joueurs reviendront de leur stage portugais sans avoir disputé la moindre rencontre amicale.

Les raisons de l’annulation du match

Selon les informations de La Provence, c’est André Villas-Boas qui a décidé d’annuler ce premier match de préparation estivale de l’OM. Le quotidien régional n’a pas donné les raisons pour lesquelles l’entraîneur marseillais a décidé d’annuler la rencontre. Les joueurs de l'écurie olympienne auront l’occasion de se mettre en condition physique avec les autres matches encore au programme de leur préparation estivale.