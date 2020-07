Bordeaux Mercato : Un nouveau nom pour remplacer Paulo Sousa

Les Girondins de Bordeaux se préparent au départ imminent de Paulo Sousa. Selon les informations de RMC Sport, le club bordelais a identifié plusieurs noms en vue de succéder au coach portugais.

Bordeaux Mercato : Marc Wilmots pour remplacer Paulo Sousa ?

Paulo Sousa s’apprête à quitter les Girondins de Bordeaux cet été. Le coach portugais est arrivé sur le banc bordelais en mars 2019 et a réussi à sauver le club malgré une terrible fin de championnat. Bordeaux a terminé à la 14e place de Ligue 1 cette saison. Mais Paulo Sousa n’ira pas plus loin avec les Girondins. Dépité par la tournure du projet sportif, l’homme de 49 ans a décidé de partir. Il a annoncé son départ à ses joueurs puis aux dirigeants du club au scapulaire. Les Girondins de Bordeaux ont « pris acte de sa décision » et s’activent désormais pour trouver un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Plusieurs noms circulent déjà pour prendre la place du Portugais. Et selon les informations de RMC Sport, Marc Wilmots figure parmi les candidats au poste. Le coach belge aurait en effet été proposé aux Girondins, mais il ne serait pas une cible prioritaire pour les Bordelais.

Laurent Blanc, le grand favori ?

Les Girondins ambitionneraient de faire venir un ancien de la maison. Laurent Blanc est annoncé avec insistance vers un retour au sein du club aquitain. Outre son statut (il est libre de tout contrat), l’ancien entraineur coach du Paris Saint-Germain a l’avantage de bien connaitre le club au scapulaire. Il a été sur le banc bordelais de 2007 à 2009. Bernard Blaquart, qui vient de quitter le Nîmes Olympique, est également annoncé dans le collimateur des Girondins.