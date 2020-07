ASSE Mercato : Honorat et Vagner, Puel marque des points

L’ ASSE a clairement décidé de se séparer de plusieurs joueurs cet été. Et Claude Puel a déjà réussi à transférer Franck Honorat et Vagner Dias Gonçalves, pour un montant cumulé non négligeable.

ASSE : Claude Puel a déjà fait rentrer 8 M€

L’ASSE ne ferme pas la porte aux départs cet été. En cas d’offres intéressantes pour le club et pour les joueurs sollicités, l’AS Saint-Étienne n’hésitera pas pour les transferts. C’est ce qui a justifié le départ de Franck Honorat et de Vagner Dias Gonçalves. Le premier a été transféré au Stade Brestois contre un chèque de 5 M€ et le deuxième au FC Metz pour 3 M€, si l’on en croit Le Progrès. Claude Puel a donc réussi à faire rentrer 8 M€ dans les caisses de l’ASSE sur ces deux transferts. Un montant qui n’est pas négligeable, vu la crise sanitaire et économique créée par la pandémie de COVID-19. Rappelons que le manager général de l’AS Saint-Étienne a annoncé le dégraissage de son effectif et la réduction de la masse salariale. Les joueurs aux gros salaires (Yann M’Vila, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz…) sont donc sur le départ, si des propositions tombent sur la table de Xavier Thuilot, DG de l’ASSE.

Le jackpot en vue avec Bouanga et Wesley Fofana ?

Bien cotés sur le marché des transferts en ce moment, Denis Bouanga et Wesley Fofana, deux joueurs clés de Claude Puel, pourraient rapporter gros au club ligérien. Les dirigeants des Verts ont déjà fixé la barre pour leur buteur gabonais courtisé par le Betis Séville, Everton et le Stade Rennais. Ils ont décidé d’ouvrir les négociations pour Bouanga à partir de 15 M€ minimum. Wesley Fofana est aussi très sollicité. L’AS Monaco, le Milan AC, Everton et Leicester City sont intéressés par ses services. Une offre colossale pour le défenseur central de 19 ans pourrait faire bouger les lignes à l’ASSE. En tout cas, Claude Puel ne lèvera son veto que si un transfert à la William Saliba est possible. Pour rappel, ce dernier a été transféré à Arsenal pour 30 M€ et a été laissé à Saint-Étienne durant un an en prêt.