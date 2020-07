LOSC Mercato : Les confessions de Loïc Rémy sur son départ

Après deux saisons au LOSC, Loïc Rémy va vivre une nouvelle aventure à l’étranger. Dans un live sur Instagram, l’attaquant de 33 ans a justifié son refus de renouveler son contrat à Lille.

Les vérités de Loïc Rémy sur son départ du LOSC

A la surprise générale, Loïc Rémy a quitté le LOSC. Christophe Galtier, le coach du Lille OSC, assurait pourtant il y a quelques jours que son attaquant et son latéral Jérémy Pied allaient prolonger. Au final, ce n’est que son défenseur qui a rempilé pour deux ans avec le club nordiste. Proche de rejoindre Benevento en Italie, l’avant-centre de 33 ans a dévoilé les dessous de sa non-prolongation au LOSC. L’ancien lyonnais dénonce des exigences élevées de son ancienne direction qui proposait « une baisse conséquente » de son salaire. « Et derrière ça, c’était un jeu de proposition, contre-proposition et à un moment, c’était un pas en avant et deux pas en arrière », a expliqué le joueur selon les propos relayés par Le Petit Lillois.

« L’erreur fatale » du LOSC selon Rémy

S’il était enclin à accepter la dernière offre du LOSC, la direction lilloise a commis une énorme bévue qui a fait changer d’avis au buteur tricolore (31 sélections/7 buts). « Je ne vais pas citer de nom mais une personne du club a dit à mon agent : "tu penses qu’à 33 ans il trouvera une meilleure offre ?" Je pense que ça a été l’erreur fatale », a confié Loïc Rémy. Après ces déclarations, l’ancien de Chelsea a donc décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Rémy devrait s’engager avec Benevento pour trois ans. En deux saisons à Lille, il a disputé 59 matches pour 21 buts inscrits et 2 passes décisives.