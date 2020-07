Juventus Mercato : Un numéro 9 pour remplacer Higuain

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus souhaite attirer un nouvel avant-centre pour remplacer Gonzalo Higuain. Le buteur argentin est pressenti pour rejoindre un club exotique.

Juventus : Gonzalo Higuain vers une destination exotique ?

Après une saison passée à l’AC Milan puis à Chelsea, Gonzalo Higuain a effectué son retour à la Juventus durant le dernier mercato estival. L’international argentin a disputé 25 rencontres de Serie A cette saison pour 6 buts et 4 passes décisives. Mais El Pipita est loin de son meilleur niveau à la Juventus et pourrait changer d’air lors de ce mercato estival. Plusieurs clubs étrangers seraient prêts à l’accueillir en cas de départ. Le River Plate (Argentine) ou encore le DC United (Etats-Unis) seraient sur ses traces. Et du côté de la Juventus Turin, on ne ferme pas la porte à son départ. Dans un souci d’anticipation, la direction du club italien travaillerait déjà sur sa succession.

Edin Dzeko pour remplacer Higuain à la Juve ?

Selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame a activé plusieurs pistes offensives en vue de remplacer Gonzalo Higuiain.Edin Dzeko figurerait parmi les cibles de la Juventus. Le profil du buteur de l’AS Roma plairait beaucoup à l’entraineur Maurizio Sarri qui militerait en interne pour son transfert. Autre nom évoqué pour remplacer l’ancien Madrilène, celui d’Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais a réalisé une belle saison avec Naples et est très convoité sur le marché des transferts. Raul Jimenez, l’attaquant mexicain de Wolverhampton, intéresserait également la Juventus.