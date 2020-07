Vente de l’OM : Romain Molina lance une info «sûre»

Frank McCourt a beau démentir une vente de l’OM, Romain Molina n’y croit pas. Selon le journaliste indépendant, le propriétaire phocéen s’est secrètement confié sur son désir de vendre l’Olympique de Marseille et a même indiqué le prix qu’il espérait.

Vente de l’OM : Romain Molina lâche le prix de Frank McCourt

L’ingénieur et homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, dont le projet est porté par Mourad Boudjellal, est le dernier candidat en date intéressé par une vente de l’OM. Pour ne pas laisser cette affaire prendre encore plus d’ampleur, Frank McCourt a expliqué à la DNCG jeudi soir que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. Un jour plus tard, soit hier vendredi, c’était encore Romain Molina qui faisait une nouvelle sortie pour démentir les déclarations publiques du propriétaire du club olympien. Dans une intervention via la chaîne Youtube Thomas Parle Foot, le confrère a soutenu que Frank McCourt déclarait publiquement des choses qu’il ne pensait pas et que son intention secrète était de vendre le club. Romain Molina a même révélé la somme que le Bostonien espère récupérer en vendant l’Olympique de Marseille. « McCourt veut 300 M€. C’est lui qui fait fuiter ça et en privé, il dit qu’il aimerait entre 250 et 300 M€ », a assuré le confrère avant de marteler : « C’est une info sûre. »

Pas de preneur pour l’Olympique de Marseille ?

Romain Molina a ensuite spéculé sur la vente de l’OM à ce prix. Selon lui, Frank McCourt « ne trouvera jamais personne à ce prix-là ». Autrement dit, le journaliste ne croit pas au ticket Ajroudi-Boudjellal, qui se dit pourtant prêt à investir massivement en cas de reprise pour concurrencer véritablement le PSG. D’ailleurs, le confrère estime que le projet Ajroudi-Boudjellal n’est rien d’autre qu’un « enjoliveur ». En revanche, le journaliste ne dit pas que le fonds d’investissement public saoudien ne pourrait pas racheter l’OM. Mais il croit que les Saoudiens « veulent Newcastle et le fonds souverain saoudien n’a pas vocation à avoir deux clubs ».