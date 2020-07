Stade Rennais FC Mercato : Un joueur vers la Belgique ?

Le Stade Rennais FC se vide peu à peu de ses indésirables cet été. Après Jérémy Morel et Jakob Johansson, Riffi Mandanda est proche de quitter les Rouge et Noir. Le gardien serait en négociations avancées avec Ostende (D1 belge).

Stade Rennais FC : clap de fin pour Riffi Mandanda

Le Stade Rennais FC compte se renforcer lors de ce mercato estival. Mais avant, il faut dégraisser pour faire de la place aux futures recrues. A cet effet, Jérémy Morel (RC Lens) et Jakob Johansson sont déjà partis. Jérémy Gélin et Riffi Mandanda devraient les suivre. Arrivé libre en Bretagne en février dernier, le frère cadet de Steve Manadanda (OM) est le 4e gardien rennais, derrière Edouard Mendy (28 ans), Romain Salin (35 ans) et Pépé Bonnet (17 ans). L’ancien Caennais n’est jamais parvenu à convaincre Julien Stéphan qui ne lui a accordé aucun temps de jeu.

L’ancien Ajaccien en route pour Ostende

Non conservé à la fin de son bref contrat avec le Stade Rennais FC, le portier de 27 ans s’apprêterait à se relancer en Belgique. Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport, Riffi Mandanda serait en discussions avec Ostende, club de Jupiler Pro League. Le dégraissage du mammouth est en marche au Stade Rennais FC. En revanche, le club breton a plusieurs cibles dans son viseur, à savoir les défenseurs centraux Mohammed Salisu (Valladolid), Axel Disasi (Stade de Reims), Benoît Badiashile (AS Monaco) et l’attaquant Serhou Guirassy (Amiens SC).