Stade de Reims Mercato : Lacour fait une grosse annonce

Pour boucler son mercato estival, le Stade de Reims souhaite recruter un milieu de terrain. Mathieu Lacour prévient qu'il ne s’agit pas de signer le premier venu, mais un grand nom.

Le Stade de Reims vise grand

Surprenant 6e de Ligue 1, le Stade de Reims pourrait participer à la prochaine Ligue Europa. Pour espérer faire un bon parcours à cette compétition, les Stadistes ont déjà signé plusieurs joueurs. « Aujourd’hui, on a recruté énormément de joueurs talentueux mais également beaucoup de jeunesse », a déclaré Mathieu Lacour sur RMC Sport. Mais le club champenois n’a pas encore fini son recrutement estival. Pour boucler son mercato, le Stade de Reims « souhaite, pour bonifier cette jeunesse, trouver un joueur d’expérience avec du leadership », a expliqué le directeur général des Rémois avant d’indiquer qu’il « souhaite avoir un joueur prêt et avec un vécu international ». Et ce n’est pas tout pour ce qui est du profil recherché par les Stadistes. L’entraîneur David Guion « a rajouté au cahier des charges quelque chose de rare », à savoir un milieu de terrain capable d’ « afficher entre huit et dix stats » dans la saison.

Quel renfort au milieu pour les Rémois ?

Mathieu Lacour n’a pas cité de nom, pas plus que le président Jean-Pierre Caillot. Mais on sait les recruteurs du Stade de Reims très habiles pour dénicher et signer les joueurs dont ils ont besoin. Reste qu’un grand nom au milieu du terrain ne manquera pas de susciter la convoitise. Autrement dit, les recruteurs champenois doivent s’attendre à payer le prix fort…