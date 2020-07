LOSC Mercato : Lopez confirme, Victor Osimhen va partir

Arrivé l’été dernier, Victor Osimhen ne va pas jouer une nouvelle saison avec le LOSC. C’est ce qu’a révélé Gérard Lopez, le président du Lille OSC. L’attaquant nigérian devrait signer à Naples cet été.

Bientôt la fin entre Victor Osimhen et le LOSC

Une saison et il s’en va. Un an après sa signature au LOSC, Victor Osimhen va quitter le club nordiste cet été. Interrogé ce samedi par La Voix du Nord, Gérard Lopez a confirmé le départ de son attaquant vedette. « On a eu plusieurs offres pour Victor (…) Il m’a demandé et je lui ai donné le nom du club qui à nos yeux lui correspond le mieux. Et de par son style de jeu, l’entraîneur et la progression qu’il envisage », a indiqué le président du Lille OSC. S’agissant du club en question, le dirigeant lillois a laissé entendre qu’il s’agissait de Naples. Pour le patron des Dogues, le Nigérian a des chances de devenir la « superstar » de l’actuel 6e de Serie A.

La succession d’Osimhen déjà ouverte ?

Ces révélations de Gérard Lopez lèvent les doutes sur l’avenir de Victor Osimhen. L’agent du buteur de 21 ans confiait déjà que les deux clubs devraient rapidement s’accorder sur les termes du transfert. Un montant allant jusqu’à 80 millions d’euros est évoqué. Avec cette manne, la direction lilloise a de quoi s’offrir un remplaçant de qualité à Osimhen. Gérard Lopez et Luis Campos avaient déjà réussi il y a un an après la vente de Pépé à Arsenal pour le même prix. Ils n’avaient déboursé que 12 millions d’euros pour signer le natif de Lagos en provenance de Charleroi (Belgique). Pour sa succession, ainsi que celle de Loïc Rémy (fin de contrat), quelques noms circulent déjà du côté du LOSC. Ceux de Jonathan David (La Gantoise) et Marcos Paulo (Fluminense) reviennent avec insistance ces dernières heures. Deux joueurs qui pourraient être recrutés à moins de 40 millions d’euros.