ASSE Mercato : Après Aouchiche, deux autres cracks ciblés

Alors que le transfert d’Adil Aouchiche devrait prochainement être officialisé, l’ ASSE voudrait s’offrir d’autres pépites. L’AS Saint-Etienne ciblerait Nicolas Janvier (Vitoria Guimaraes) et Dimitrios Giannoulis (PAOK).

Deux nouvelles cibles estivales pour l’ ASSE

Samedi, L’Equipe a mis fin au feuilleton Adil Aouchiche. Le quotidien sportif a confirmé que le milieu de terrain formé au PSG allait rejoindre l’ ASSE. Pour le média spécialisé, l’AS Saint-Etienne ne devrait pas s’arrêter là. Les Verts voudraient mettre le grappin sur deux autres pépites. Selon la même source, Saint-Etienne s’intéresserait à Nicolas Janvier et à Dimitrios Giannoulis. Le premier cité évolue avec la réserve du Vitoria Guimaraes au Portugal. L’ancien du Stade Rennais compte 8 buts cette saison avec la formation lusitanienne. Le milieu de terrain de 21 ans est sous contrat avec Guimaraes jusqu’en 2024. A l’ ASSE, il pourrait retrouver Zaydou Youssouf et Arnaud Nordin avec qui il a évolué chez les Bleuets.

Janvier et Giannoulis, des pépites à la portée des Verts ?

Quant à Dimitrios Giannoulis, le latéral gauche est sociétaire du PAOK Salonique en Grèce. L’international grec (7 sélections) compte un but et six passes décisives cette saison. Sous contrat jusqu’en 2022, le prix de l’arrière gauche de 24 ans est estimé à 5 millions d’euros. Quant à l’ancien international U20 tricolore (3 sélections), sa valeur serait inférieure à 1 million d’euros selon Transfermarkt (300 000 euros). Avec leurs tarifs abordables, l’ ASSE pourrait donc passer à l’offensive pour ces deux joueurs.