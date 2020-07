OM Mercato : Pape Gueye, grosse mine au pied de Marseille

L’ OM a officialisé Pape Gueye cette semaine en dépit des avertissements de Watford. Une officialisation qui pourrait se retourner contre l’Olympique de Marseille et le joueur.

Olympique de Marseille : Pape Gueye toujours lié à Watford ?

Auteur d’une bonne saison avec Le Havre AC (Ligue 2), Pape Gueye s’est fait remarquer dès janvier dernier par Watford. Il a ensuite signé un précontrat avec la formation anglaise. La saison terminée, Watford s’attendait à accueillir le milieu de terrain sénégalais, mais à la surprise des Hornets, le joueur a refusé de les rejoindre. Le motif, il aurait été floué sur le salaire et bien d’autres détails par son ancien agent, signataire du contrat. Des arguments qui n’ont pas convaincu les dirigeants du club anglais. Mais peu inquiet de l’opposition de Watford, l'ancien Havrais s’est engagé avec l’OM cette semaine. Un comportement que les Hornets voudraient faire payer au milieu défensif de 21 ans et à l’OM. « Watford va saisir la FIFA (...) Et le club anglais demande à la fois des sanctions contre Pape Gueye, mais aussi contre l’OM. Ce qu’il faut savoir, c’est que chaque fois que Watford apprenait qu’il y avait une négociation pour Gueye avec un club, Watford contactait ce club, à la fois le service juridique et celui administratif, en rappelant que Pape Gueye était sous contrat et rappelait les détails de la signature avec le numéro d’enregistrement. Les dirigeants anglais veulent un dédommagement financier du joueur, mais également de l’OM », a expliqué Manu Lonjon sur Twitch.

L’ OM fautif dans l’affaire ?

Manu Lonjon estime que le club marseillais « n’a pas raison, mais l’OM peut ne pas être condamné parce que le club peut dire que le joueur a dit qu’il était libre ». Un argument qu’il serait cependant très difficile, voire impossible, à avaler puisque « deux jours avant que Pape Gueye ne signe son contrat avec Marseille, le club a reçu un document en provenance de Watford pour préciser que Gueye n’était pas libre », indique le journaliste. D’ailleurs, le club de Premier League « a trouvé l’OM cavalier et limite inconscient dans cette opération ». Quant à Pape Gueye, ses « arguments juridiques… pour justifier l’annulation de son contrat avec Watford ne tiendront pas », prévient le confrère, avant de conclure : « Je suis plus inquiet pour le joueur que pour Marseille. »