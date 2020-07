Mercato PSG : Mbappé et Neymar, coups de grâce pour Leonardo ?

L'actualité mercato PSG est plus mouvementé dans le sens des départs cet été. Entre les joueurs en fin de contrat qui quittent le club et les titis qui refusent de signer pro avec le Paris Saint-Germain, Leonardo a véritablement du pain sur la planche.

Mercato PSG : Leonardo maintiendra-t-il le cap ?

Leonardo est le directeur sportif qui a véritablement lancé le projet QSI au PSG. Il a fait preuve d'une grande efficacité en attirant de grands joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et plus tard Thiago Motta. Parti du club après un pétage de plombe contre un arbitre, le brésilien a fait son retour remarqué par la signature de Mauro Icardi. Mais ce retour au club a beaucoup plus de mal à lui réussir. Plusieurs joueurs en fin de contrat quittent le PSG durant ce mercato. Le départ d'Edinson Cavani à qui le club n'a rien proposé vaut des critiques au brésilien. À celui-ci se sont ajoutés ceux des titis parisiens Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Leonardo, gérant de tous ces dossiers, va de nouveau être éprouvé par les négociations à venir avec Kylian Mbappé et Neymar Jr. Deux joueurs qui ne semblent pas pressés de prolonger leur contrat.

Mercato PSG : Neymar, un dossier à venir

Leonardo n’est jamais parvenu à rien avec Neymar. Le brésilien était directeur sportif parisien lorsque son compatriote a rejoint le FC Barcelone, malgré une tentative timide du club PSG pour le recruter. Malgré de nombreuses offensives pour l'attirer à Paris, il a fallu l’arrivée de Antero Henrique à la direction sportive du club pour le convaincre. Henrique parti, Leonardo a récupéré son ancien poste et les difficultés qui vont avec. Cette fois, le brésilien n’aura pas un dossier difficile à gérer, mais deux. Outre celui de Neymar, de difficiles négociations l'attendent pour Kylian Mbappé. Depuis le Brésil où il était en confinement, Neymar avait renouvelé son envie de retourner au FC Barcelone. Xavi, ancien joueur pressenti pour entraîner le club catalan la saison prochaine, veut le brésilien dans son équipe au Barça. Neymar veut donc tout donner lors des matchs de Ligue des Champions à venir pour permettre au PSG d'aller le plus loin possible. Il espère en retour que ses dirigeants respecteront sa volonté de retourner au FC Barcelone. Un succès ou une grosse progression de Paris en Ligue des Champions ne sera donc pas forcément une bonne nouvelle pour Leonardo qui va devoir convaincre son compatriote de rester.

Transfert Paris SG : Le cas Kylian Mbappé...

Le prodige français Kylian Mbappé a toujours dit que Zinedine Zidane est son idole. On imagine qu’une collaboration avec ce dernier n’est pas pour lui déplaire, encore plus parce qu’il entraîne le Real Madrid, un club qui plait par-dessus tout au joueur et c'est réciproque. Le club espagnol veut Kylian Mbappé et la presse qui lui est proche ne manque aucune occasion pour le faire savoir. En fin de contrat avec le PSG en juin 2022 comme Neymar, il n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec Paris malgré des propositions. Avec le temps qui passe, le cas Kylian Mbappé devient une des plus grosses préoccupations de Leonardo qui va devoir résister aux offensives du Real et convaincre le joueur de prolonger. Autant dire que ce n'est pas gagné.