OL, SRFC Mercato : Rudi Garcia confirme pour Martin Terrier

À l’issue d’un match amical remporté par l’ OL, Rudi Garcia s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Martin Terrier. Le coach de l’ Olympique Lyonnais ne se fait plus de doute sur le départ de son attaquant.

SRFC : Rudi Garcia annonce Martin Terrier au Stade rennais

Deux ans après sa venue à Lyon, Martin Terrier s’apprête à quitter l’ OL ce mercato estival. L’ancien joueur du RC Strasbourg n’ira pas au bout de son contrat avec le club rhodanien. L’attaquant de 23 ans, à qu’il reste deux années de contrat avec Lyon, devrait prendre la direction du Stade Rennais FC. Un transfert que semble avoir entériné Rudi Garcia. Le coach lyonnais s’est exprimé sur le départ de Terrier samedi à l’issue d’une victoire en amical de son équipe contre l’OGC Nice (1-0). Une rencontre à laquelle n’a d’ailleurs pas pris part l’ailier. « Quand ce sera officiel (pour le transfert de Terrier au Stade Rennais), nous pourrons dire au revoir à Martin. C’est comme ça », a déclaré le technicien lyonnais.

Terrier écarté à cause de la concurrence ?

À l’image d’Amine Gouiri qui a étrenné le maillot des Aiglons lors de cet amical, Martin Terrier va donc rejoindre un autre club de l’élite. Comme l’a indiqué Rudi Garcia, la concurrence sur le front de l’attaque lyonnaise est assez rude. Il comprend la décision de Terrier. « Oui, j’ai des regrets, car je veux garder tous mes joueurs, mais non, je n’en ai pas, car c’est aussi devant que nous avons plus de concurrence, l’effectif le plus fourni (…) On va réduire le groupe, car nous sommes trop nombreux », a expliqué l’entraîneur de l’OL. Sur le départ, Martin Terrier devrait s’engager pour cinq ans avec le Stade Rennais FC (Srfc). Les deux clubs sont déjà tombés d’accord sur l’indemnité de transfert. Un montant au-delà de 10 millions d’euros est évoqué.