ASSE Mercato : Yohan Cabaye refuse de prolonger à Saint-Etienne

ASSE Mercato : Pourquoi Yohan Cabaye a refusé de prolonger ?

ASSE Mercato : Quel avenir pour Yohan Cabaye ?











Arrivé à l’ ASSE en août 2019, Yohan Cabaye quittera le club ce mercato estival. Le milieu de terrain expérimenté est en fin de contrat avec les Verts. Il veut donner une nouvelle trajectoire à sa carrière en signant dans un club d’un autre championnat que la Ligue 1. Cependant, il n’entrait de toute façon pas dans les plans de Claude Puel. L’entraîneur stéphanois, pour la saison prochaine, est en train de construire une équipe de jeunes joueurs. L’arrivée très prochaine d’ Adil Aouchiche à l’ASSE montre une nouvelle fois la nature du projet en cours de construction. L’ As Saint-Étienne voulait simplement lui faire signer un contrat de deux mois qui lui aurait permis de jouer la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain . Une offre similaire a été faite à Loïc Perrin, le défenseur et capitaine de l’ ASSE, en fin de contrat cet été. Le milieu de terrain refuse de signer le contrat de deux mois que lui a proposé le club pour éviter une blessure qui pourrait empêcher son engagement avec un autre club ce mercato estival.Bien qu’âgé de 34 ans, Yohan Cabaye ne pense pas à arrêter sa carrière. Il voudrait se lancer à la découverte du championnat américain Major League Soccer. Comme Zlatan Ibrahimovic qu’il a côtoyé au PSG dans le passé, Yohan Cabaye veut jouer en MLS avant de raccrocher les crampons. L’ancien joueur de Newcastle et du club Doubaïote Al-Nasr aurait déjà des contacts avec des clubs de ce championnat. Aucun nom n'a pour le moment filtré de la liste de ceux qu'il pourrait rejoindre dans les prochaines semaines. L’ ASSE, et surtout Claude Puel, devra compter sur les joueurs à sa disposition pour le choc contre le PSG en finale de la Coupe de France.