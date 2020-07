Vente de l’OM : Mourad Boudjellal «Moi Je Vérifie»

Frank McCourt avait plombé le moral des fans de l’Olympique de Marseille sur la vente de l’OM. Mourad Boudjellal revient donner le sourire à ses derniers avec son dernier Tweet. Celui-ci répond pratiquement au propos de l’américain devant la DNCG.

Vente de l’OM : Boudjellal, son message qui réveille la twittosphère

Lors de son passage devant la DNCG, Frank McCourt avait affirmé qu’il n’était pas vendeur de son club l’Olympique de Marseille. Mieux, l’homme d’affaires américain avait affirmé qu’il n’avait jamais rencontré Mourad Boudjellal, le principal candidat au rachat du club. Cependant, personne ne s’attendait à ce que l’américain affirme tout haut qu’il négociait la vente de l’OM et encore moins avec qui. Simplement parce qu’une telle affirmation mettrait en position de force les candidats au rachat du club et que la crédibilité du projet qu’il pilote serait mise à mal si le deal échouait. Autrement, tout semble indiquer que la vente de l’OM est toujours en cours. Plusieurs journalistes et l’écrivain Romain Molina assurent que l’américain a bien décidé la vente de l’Olympique de Marseille. « McCourt veut 300 M€. C’est lui qui fait fuiter ça et en privé, il dit qu’il aimerait entre 250 et 300 M€ », a confié Molina qui dit de son information qu’elle est « sûre. »

Mourad Boudjellal mêle Naza, Dadju et Aya Nakamura à l'affaire ?

Mourad Boudjellal, au sommet de l’actualité de l’Olympique de Marseille, a récemment décidé d’arrêter la médiatisation du processus pour se concentrer sur les négociations. Il ne sera pas longtemps resté silencieux sur le sujet comme le montre le Twitter qu’il a diffusé samedi. Face à tous les démentis de Frank McCourt et son clan sur leur supposé refus de vendre l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal demande aux gens de vérifier. C’est du moins ce qu’il semble dire dans le tweet qu’il a publié avec la chanson de Naza qui rassemble Dadju et Aya Nakamura. Le titre «Moi Je Vérifie». La vente de l’OM n’a pas fini de rythmer l’actualité sportive de cette fin de saison.