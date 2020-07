Stade Rennais FC Mercato : Terrier, l'OL se frotte les mains

Martin Terrier n’a pas apporté grand chose à l’OL sur le terrain. En revanche, son départ au Stade Rennais FC devrait rapporter une belle somme d’argent à l’Olympique Lyonnais.

Martin Terrier devenu indésirable à l’OL

Deux ans après son arrivée, Martin Terrier a quitté l’OL ce week-end. Hier samedi, l’ailier gauche n’était pas présent lors du match amical entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice (1-0). Un match après lequel l'entraîneur Rudi Garcia a quasiment officialisé le départ de l’ancien Strasbourgeois. Ainsi, l’attaquant de 23 ans n’ira pas au bout de son contrat, pourtant valable jusqu’en juin 2022. Et la raison est connue de tous. Barré par la concurrence avec Memphis Depay et Moussa Dembélé, Martin Terrier est devenu indésirable à l’OL. Son passage de 2 saisons n’aura donc pas apporté grande chose à l’écurie lyonnaise.

Les caisses renflouées grâce à Martin Terrier ?

En revanche, son départ au SRFC devrait être beaucoup plus lucratif pour l’Olympique Lyonnais. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée de Martin Terrier au Stade Rennais FC devrait être officialisée sous peu. Selon Le Progrès, les recruteurs bretons ont signé un chèque de 15 millions d’euros, bonus compris, pour convaincre les dirigeants gones de leur céder l’ailier gauche. Une jolie petite somme d'argent qui devrait soulager les caisses olympiennes en ces temps de crise économique. Même si l’on croit que cet argent pourrait rapidement être réinvesti dans la signature d’un défenseur central, priorité du recrutement estival des Lyonnais pour combler un départ du Brésilien Marcelo Guedes.