OGC Nice Mercato : Rivère jette un froid sur le mercato

Les supporters de l’ OGC Nice rêvent d’un mercato mouvementé pour leur club de cœur, qualifié pour la Ligue Europa. Jean-Pierre Rivère annonce pourtant un mercato calme pour la formation niçoise.

Mercato OGC Nice : Jean-Pierre Rivère calme les supporters

Classé 5e de Ligue 1, l’OGC Nice a validé son ticket pour la participation à la prochaine Ligue Europa. En plus de ce bon résultat de la saison, le club azuréen a été racheté par Ineos, puissant investisseur venu d’Angleterre. Autant de raisons qui font croire aux supporters niçois que le mercato sera mouvementé pour leur club. Mais pour Jean-Pierre Rivère, c’est faux de croire cela. « Il y a des fantasmes, on peut le comprendre. Ineos est puissant, il a fait des investissements dans le sport et dans l’OGC Nice », a admis le président de l’OGC Nice sur Canal+ avant de prévenir que « la puissance d’Ineos n’a rien à voir avec ce qu’il va mettre dans l’OGC Nice ». Le dirigeant des Aiglons a ajouté que l’OGC Nice « a un budget raisonnable, certes supérieur » à celui qu’il avait avant l’arrivée du fonds d’investissement anglais, mais que le projet sera bâti « tranquillement, sereinement », et non de façon mouvementée comme l’espèrent les fans.

Les Niçois voient grand pour l'avenir

En revanche, le club niçois n’a rien abandonné de son ambition, à savoir devenir un grand club européen dans 4 ans au maximum. « L’ambition est élevée. Sur 2, 3 ou 4 ans, on veut monter une équipe capable de jouer les Coupes d’Europe régulièrement. Ça prend du temps, il y a de l’attente… », a expliqué Jean-Pierre Rivère. Le dirigeant ne veut pas de fantasme autour du nouveau projet niçois. «... pas de fantasmes ! Il n’y a pas un flot d’argent qui va couler à l’OGC Nice. On va faire des investissements raisonnés et raisonnables », a insisté le patron des Aiglons.