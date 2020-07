Brescia Mercato : Destination surprise pour Mario Balotelli

Mario Balotelli va très probablement quitter Brescia un an seulement après son arrivée. En revanche, l'éventuel point de chute de l’attaquant italien est plus étonnant.

Mario Balotelli en difficulté avec Brescia

Mario Balotelli n’aura pas été brillant à Brescia. Arrivé l’été dernier en provenance de l’OM pour se relancer dans son pays, le buteur italien a inscrit 5 buts en 19 matches de Serie A. Un bilan trop maigre pour éviter la relégation à Brescia, lanterne rouge, ex-aequo avec SPAL, en championnat italien. En plus, l’ancien attaquant niçois ne s’est pas toujours montré discipliné en dehors du terrain. Ses écarts de conduite et ses absences répétées à l'entraînement ont gâché sa relation avec son coach. Autant de raisons qui ont suscité l’agacement du président de Brescia, Massimo Cellino, lequel ne souhaite plus voir l’ex-Red sous les couleurs de son équipe la saison prochaine.

L’attaquant italien à Boca Juniors la saison prochaine ?

Selon les informations du média argentin TyC Sports, Mario Balotelli pourrait rebondir en Argentine, du côté de Boca Juniors, où son profil est très apprécié. Une cible que les recruteurs du club xeneize devraient toutefois disputer à Fenerbahçe et à Galatasaray (Turquie). En effet, de récentes informations parues dans la presse turque avaient fait état de l’intérêt de ces deux clubs de Super Lig pour le joueur de 29 ans. Le mercato estival de l’ex-Milanais s’annonce donc mouvementé.