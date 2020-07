RC Lens Mercato : Petit couac signalé pour Enzo Crivelli

Un an après son départ à Basaksehir (Turquie), Enzo Crivelli pourrait signer son retour en Ligue 1 cet été. Le RC Lens, qui est en pôle pour rapatrier le buteur, devra néanmoins attendre avant de s’offrir ses services.

Le RC Lens contraint à la patience pour Enzo Crivelli

Enzo Crivelli confirme pour sa première saison en Turquie. Avec Istanbul Basaksehir, l’avant-centre de 25 ans est proche de remporter le championnat. L’ancien bordelais n’est pas étranger au succès de l’actuel leader de Super Lig. Il compte 10 buts et 4 passes décisives, dont deux délivrées samedi lors de la victoire contre Antalyaspor (2-0). Avec ses performances, Enzo Crivelli a tapé dans l’œil du RC Lens. Pour leur retour en Ligue 1 la saison prochaine, les Sang et Or souhaitent recruter le buteur de Basaksehir. Mais comme le révèle L’Équipe, la formation turque, qui ne serait pas opposée au départ de Crivelli, ne veut pas discuter pour le moment. Selon le journal, le leader de Super Lig voudrait d’abord terminer le championnat avant d’entamer les négociations.

Sang et Or : Crivelli à Lens en août ?

La dernière journée de la Super Lig, qui a repris le 12 juin, est programmée pour le 26 juillet. Les négociations pour le transfert de Crivelli devraient donc s’ouvrir après cette date. Les trois parties ne devraient pas avoir de mal à conclure l’affaire. La Voix du Nord révélait récemment qu’Enzo Crivelli était « séduit par le projet » du RCL. De même, il serait « enthousiaste à l’idée de pouvoir revenir en France ». Pour le journal régional, le joueur est disposé à faire un sacrifice au niveau financier pour rejoindre les Sang et Or. Reste maintenant à savoir combien va réclamer Basaksehir. La formation turque avait déboursé près de 3 millions d’euros l’été dernier pour signer le natif de Rouen.