FC Metz : Terrible coup dur pour le coach Frédéric Antonetti

Ancien coach du FC Metz, Frédéric Antonetti est en deuil. Dimanche, le club mosellan a annoncé le décès de Véronique, l’épouse du technicien de 58 ans.

Frédéric Antonetti endeuillé

Enorme coup dur pour Frédéric Antonetti. Dans un communiqué publié dimanche, le FC Metz a annoncé la disparition de Véronique, l’épouse de son manager général. « Le Président du FC Metz Bernard Serin, l’ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches », peut-on lire. Le technicien de 58 ans avait rejoint le FC Metz en tant qu’entraîneur en mai 2018. Il avait signé un contrat de trois ans avec les Grenats. Mais il a été contraint de quitter son poste un an plus tard en raison des soucis de santé de son épouse. L’ancien coach de l’ASSE, l’OGC Nice ou encore du Stade Rennais avait néanmoins intégré le board messin. Il occupe les fonctions de manager général depuis qu’il a quitté le banc.

En tant qu’entraîneur de Metz, Frédéric Antonetti a permis aux Grenats de retrouver l’élite juste un an après leur relégation. Les Messins ont terminé champions de Ligue 2 et avaient même atteint les huitièmes de finale de la Coupe de France. Sur le banc, le manager général messin a été remplacé par son adjoint Vincent Hognon. Lequel a terminé à la 15e place de Ligue 1 la saison dernière.