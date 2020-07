Mercato PSG : Un latéral d'Arsenal pour remplacer Meunier ?

Le Mercato PSG, dans le sens des arrivées, pourrait débuter par l'Angleterre. À la recherche d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain a repéré à Arsenal un joueur au profil idéal, selon les médias anglais.

Mercato PSG : Leonardo sur les traces d’un latéral des Gunners ?

Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund, le PSG doit se trouver un nouvel arrière droit ce mercato estival. Plusieurs noms ont été associés au Paris Saint-Germain pour la succession du Belge. Les noms d’Adam Marusic (Lazio) et Sergino Dest (Ajax Amsterdam) ont circulé ces derniers jours sur les tablettes de dirigeants parisiens. Le nom d’un nouveau candidat vient d’émerger pour réchauffer ce mercato PSG. Selon le Sunday Express, Leonardo, le directeur sportif du PSG s’intéresserait fortement au profil d’Hector Bellerin. Âgé de 25 ans, le latéral d’Arsenal est une référence à ce poste en Premier League. Au club depuis 2011, l'espagnol (3 sélections) est encore sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2023.

Mercato PSG : Bellerin, quelles chances pour Paris ?

Hector Bellerin a vécu un exercice 2019/2020 compliqué à cause de ses pépins physiques. Il n’a joué que 13 matches de Premier League cette saison. Avec ces gênes, l’ancien pensionnaire de la Masia a perdu sa place de titulaire au profit du Portugais Cédric Soares, arrivé en prêt en janvier dernier et qui donne satisfaction à l'entraîneur des Gunners. Avec le départ de Meunier, le latéral espagnol pourrait donc retrouver une place de titulaire au PSG. Pour le Sunday Express, il faudrait 25 millions d’euros pour recruter Bellerin. À côté de ce prix, le Paris Saint-Germain devra également se méfier de la concurrence dans ce dossier. La même source assure que la Juventus de Turin et le Bayern Munich sont également à pied d'œuvre pour attirer le natif de Calella (Espagne) sous les couleurs lors de ce mercato estival.