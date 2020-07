OM : Premier match amical annulé à cause du coronavirus

L' OM, présent à Faro (Portugal) pour son premier stage de préparation, devait jouer un match amical le 11 juillet avant son retour en France. La multiplication de cas de coronavirus au Portugal a contraint l’Olympique de Marseille à annuler cette rencontre.

Le match amical OM - Lusitano FC annulé

L’ OM a prévu deux stages, dont le premier se déroule à Faro (Portugal). Commencé le 30 juin, ce premier stage prendra fin le 11 juillet. Un match amical contre le Lusitano FC (D3 du Portugal) était prévu ce même jour pour boucler. Il y a deux jours, La Provence avait annoncé que cette rencontre, la première des 5 matches préparatoires du club phocéen, était annulée. On en sait désormais plus sur les raisons de cette décision qui retarde un peu plus la mise en condition des joueurs de l'Olympique de Marseille.

Retour en force du Covid-19 au Portugal

Selon le quotidien régional, la rencontre amicale entre l’ OM et le Lusitano FC a été annulée par André Villas-Boas à cause du retour en force du Covid-19 au Portugal. L’entraîneur marseillais préfère éviter de mettre ses joueurs en contact avec ceux du club de son pays où la pandémie reprend du terrain. Le gouvernement portugais a décrété le confinement de plusieurs quartiers de Lisbonne pour une durée de 15 jours. Les joueurs de l’Olympique de Marseille, dont le retour en France est prévu le 11 juillet, auront toujours l’occasion de se mettre en condition physique avec les 4 autres rencontres amicales encore au programme.