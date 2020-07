Barça Mercato : Succession de Setién, Xavi s’éloigne encore

Souvent annoncé parmi les potentiels remplaçants de Quique Setién, Xavi ne devrait pas signer son retour en tant qu’entraîneur du Barça. L’ancien milieu blaugrana a prolongé son contrat comme entraîneur de la formation qatarie Al Sadd.

Pas de retour pour Xavi cet été au Barça

Xavi ne retournera pas au FC Barcelone, du moins pas cet été. L’ancien milieu de terrain catalan est souvent présenté comme le potentiel successeur de Quique Setién, l’actuel coach des Blaugranas. Mais il faudra encore attendre avant de voir l’ancien numéro 6 du Barça s’installer sur les bancs des doubles champions d’Espagne en titre. Dimanche, il a officialisé la prolongation de son contrat avec Al Sadd. « Je suis heureux de continuer à faire partie de ce grand club une année supplémentaire. On continuera de travailler avec le plus d'implication et de motivation possibles pour rendre la confiance qui nous a été accordée », a-t-il écrit sur Instagram. Il occupe le poste d’entraîneur du club qatari depuis juillet 2019. Pour ses débuts, Xavi a remporté la Coupe du Qatar et pointe à la 3e place du championnat.

Quique Setién sur la sellette

Le nom de Xavi était déjà associé au FC Barcelone en janvier après le limogeage d’Ernesto Valverde. Une délégation conduite par Eric Abidal, le directeur sportif du club, avait même rencontré le jeune entraîneur au Qatar. Mais celui-ci avait jugé qu’il était trop tôt pour lui de prendre les rênes d’un club comme le FC Barcelone. Au final, le Barça s’est rabattu sur Quique Setién, libre depuis son départ du Bétis Séville. Mais le bilan du technicien andalou n’est guère reluisant. Les Catalans ont déjà enregistré trois nuls depuis la reprise de la Liga à la mi-juin. Ils ont perdu leur place de leader et sont désormais relégués à quatre points du Real Madrid. En cas de saison blanche, Quique Setién devrait être remercié par sa direction, bien qu’il lui reste encore deux années de contrat.